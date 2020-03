La riposte de Catherine Desprez et d’Etienne Vitré après les déclarations chocs de Younès Biar. Le candidat aux Municipales à Surgères qui est sur le point de déposer un recours en justice contre la municipalité sortante. Il remet en cause la légitimité du mandat qui s’achève, car, selon lui, Etienne Vitré, l’adjoint en charge des finances, n’était pas plus éligible en 2014 qu’il ne l’est aujourd’hui, en raison de son poste de directeur de Cyclad, et invoque un possible conflit d’intérêt entre la mairie et le syndicat mixte. Faux répond la maire sortante de Surgères Catherine Desprez :

