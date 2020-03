Scène ouverte avec le chanteur Franck Lorenzo de Saintes.

Franck Lorenzo, 60 ans, a commencé par animer les soirées festives, puis s’est lancé dans la chanson à 30 ans passés. Autodidacte, sa carrière il se l’est construite à force de ténacité, ses atouts : sa voix bien sûr, sa présence sur scène, son échange chaleureux avec le public. Il a eu l’occasion de faire des premières parties : Michel Delpech, Claude Barzotti, Julie Pietri, Rose Laurens, Hervé Vilard, Jeane Manson et bien d’autres encore. Il a présenté un spectacle Serge Lama sur un bateau croisière, et il sillonne les routes au gré des contrats de janvier à décembre pour son plaisir et celui des différents publics auprès desquels il se produit. C’est un chanteur mais aussi animateur de salon, de festival, de karaoké, mais aussi un technicien son et lumière chevronné. Aujourd’hui il a choisi, en dehors de ces multiples activités (et mis à part les étés festifs) de se cantonner à des répertoires qui lui colle plus à la peau comme Michel Sardou, mais aussi Serge Lama, Alain Barriere et bien d’autres et dernièrement a sorti un album de chansons « Coeur de Crooner », en partie anglo-saxon.

En concert le samedi 4 avril à 20h30 à la salle de l’Alliance d’Essouvert.

http://www.francklorenzo.com

https://www.facebook.com/Franck.Lorenzo.Chanteur