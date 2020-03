A une semaine de l’ouverture du procès de Joël Le Scouarnec, l’Enfant bleu monte au créneau pour dénoncer des responsabilités multiples dans cette affaire. Alors que le chirurgien pédophile de Jonzac sera jugé du 13 au 17 mars devant les Assises de Saintes pour viol ou agressions sexuelles sur quatre mineures, l’association met en cause la responsabilité de l’épouse et de la sœur de l’accusée qui n’ont jamais dénoncé les faits. Cette dernière qui est la mère de deux des victimes parties civiles dans ce procès. Mais aussi la responsabilité des autorités judiciaires, puisque malgré une condamnation en 2005 pour détention d’images pédopornographiques, Joël Le Scouarnec n’avait pas reçu d’obligations de soins ni d’interdiction d’entrer en contact avec des mineurs. Enfin, l’Enfant bleu pointe la responsabilité du conseil de l’ordre des médecins et de l’hôpital de Jonzac, pourtant informés de la sanction pénale, qui n’avaient pris aucune mesure. Joël Le Scouarnec, 69 ans, est également visé dans un second dossier par plus de 200 plaintes de patients mineurs pour des faits principalement commis dans l’exercice de sa fonction pendant plus de 30 ans.