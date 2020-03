Solidarité migrants La Rochelle et Cent pour un Surgères se mobilisent à l’occasion des élections municipales. Les deux associations interpellent les candidats avant le premier tour le 15 mars, et leur demandent de se prononcer sur des propositions d’engagements en faveur de l’accueil des sans-papiers. Face à une situation de plus en plus préoccupante en Europe, qui est confrontée à une crise humanitaire sans précédent, il est temps d’agir selon Christian Joubert, porte-parole :

Une charte d'engagements a donc été rédigée par les deux associations et adressée aux candidats. Christian Joubert :

Christian Joubert qui encourage les futurs élus à intervenir auprès du Département pour améliorer la prise en charge des jeunes migrants. A noter qu'à Surgères, seule la liste Surgères à gauche s'est engagée pour l'instant dans cette démarche.