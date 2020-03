Deux hommes ont été interpellés et écroués en début de semaine, après la saisie chez l’un des deux suspects de 4kg de cannabis, 8450 euros en espèces, un pistolet automatique et du matériel lié au trafic de stupéfiant. Ce dernier âgé d’une vingtaine d’années a été arrêté en flagrant délit vendredi dernier par la BAC. Il était en train de revendre une plaquette de 100 grammes de résine de cannabis contre 420 euros. Le second suspect a été interpellé dans la foulée. Les deux hommes ont été déférés devant la justice ce lundi, avant d’être placés en détention provisoire en attente de leur jugement.