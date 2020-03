Rencontre avec Gérald Viaud, candidat à la mairie de Chaillevette. Ou comment l’ostréiculteur, ex-président du Comité national et du Comité régional de la conchyliculture, a décidé de s’engager pour sa commune où il a vu le jour et où il continue d’exercer son métier. Il est opposé à deux autres candidats : Guy Mary et Catherine Bouyer. Gérald Viaud tiendra une réunion publique lundi prochain à 18h30 à la salle des fêtes.