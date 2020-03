La détresse de la gérante de la Coop de Chaillevette, près de La Tremblade. Roselyne Dufour redoute la perte de son magasin. Sa maison mère, la Coop atlantique de Saintes, lui réclame 15 000 euros d’arriérés et les clés de la boutique, si elle ne trouve pas les fonds. Problème aujourd’hui, elle n’a pas de trésorerie et les banques ne la suivent pas dans cette opération. Une cagnotte a bien été lancée sur internet, mais les dons restent insuffisants. Un crève-cœur pour cette commerçante très attachée à son village où elle vit depuis plus de quarante ans, et qui va devoir cesser son activité :

Roselyne Dufour qui a aussi reçu le soutien des trois candidats aux Municipales, à l’image de Gérald Viaud. Ce dernier qui veut sauver l’unique supérette du village :