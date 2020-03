Alors qu’elle occupe 5% de la surface agricole utile dans le département, la filière se développe sur le territoire. L’an dernier, plus de 60 installations ou conversions ont été enregistrées. Ce qui porte à 340 le nombre d’exploitations charentaises-maritimes. Une augmentation importante qui s’explique par une progression du nombre de consommateurs et une forte attente sociétale. Julien Lucy, co-président du Groupement des agriculteurs biologiques de Charente-Maritime :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/03/agric-bio-1.mp3 Objectif désormais : accompagner la progression des agriculteurs bios sur le territoire pour les dix prochaines années :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/03/agric-bio-2.mp3 Le Gab 17, qui a tenu son assemblée générale ce mardi à Aigrefeuille-d’Aunis, a profité de cette occasion pour faire le point sur la filière et interpeller les candidats aux Municipales sur le développement local de l’agriculture bio.