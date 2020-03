Le bilan du coronavirus continue de s’alourdir en France. 212 cas ont été confirmés dans le pays, contre 191 la veille. Une 4e personne est décédée, dans le Morbihan. En Nouvelle-Aquitaine, les trois derniers cas confirmés en Charente-Maritime, Gironde et dans Les Landes vont bien et sont toujours hospitalisés. Aucun nouveau cas n’a été signalé dans la région. Et les personnes ayant été en contact avec des patients contaminés ont été identifiées et placées en isolement à leur domicile. L’Agence régionale de santé leur a fait parvenir des masques et les appelle quotidiennement. Celles-ci ont reçu pour consigne d’appeler le 15 si les symptômes apparaissent.