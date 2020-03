Un rendez-vous proposé par la Maison de l’emploi, le Bureau information jeunesse, Pôle emploi et la Mission locale. Il sera possible de rencontrer sur place des recruteurs et des agences intérim. Un pôle saisonnier sera également à la disposition des visiteurs pour en savoir plus sur le Bafa, le service de baby-sitting et les jobs d’été. Il est conseillé de se munir de plusieurs CV. Rendez-vous de 14h à 18h à la salle du Castel park.