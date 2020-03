Le coronavirus continue de se propager en France. 61 nouveaux cas ont été confirmés. Ce qui porte à 191 le nombre de patients contaminés. 3 personnes sont décédées. Après l’Oise et la Haute-Savoie, un 3e foyer de contamination a été détecté dans le Morbihan. Pour limiter la propagation du virus et la transmission de la maladie, les autorités sanitaires invitent la population à adopter des gestes simples. Un spot radio a été conçu à cet effet, relayé en Nouvelle-Aquitaine par l’Agence régionale de santé et diffusé notamment sur nos ondes. Ecoutez :