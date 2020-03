Les infirmières de bloc opératoire de l’hôpital de Rochefort poursuivent leur mobilisation. Elles se sont de nouveau mises en grève hier. Cela fait plusieurs mois maintenant qu’elles réclament une meilleure reconnaissance de leur statut. Elles dénoncent également une dégradation de leurs conditions de travail et de prise en charge des patients. La quasi-totalité des opérations programmées hier ont été annulées, sauf les plus urgentes. Les infirmières anesthésistes ont également débrayé. D’autres personnels hospitaliers devraient leur emboîter le pas, mais pas simple selon Christophe Geffré, responsable départemental du syndicat Sud santé sociaux, à l’origine du mouvement :

