Les Restos du cœur de la Charente-Maritime recherchent plus de bénévoles pour la collecte nationale. Un évènement solidaire qui aura lieu les 6, 7 et 8 mars. Si l’association peut compter sur son noyau dur, elle doit trouver plus de bras pour collecter les denrées à la sortie des caisses des grandes surfaces. Christiane Avisse est bénévole en charge de la collecte. Elle nous explique pourquoi :

L'an dernier, 142 tonnes de denrées ont été collectées. Cette année, l'objectif est de faire mieux, grâce notamment à la collecte du dimanche, pour garantir cet été des repas pour les 9300 bénéficiaires.