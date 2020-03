Lourde défaite de La Rochelle samedi soir chez le Racing 92 à Paris La Défense Arena. Les Jaune et noir se sont inclinés sur le score de 49 à 0, lors de cette 17e journée. Désordonnés et maladroits, ils n’ont pas résisté face à la pression francilienne. Un coup dur pour les rochelais qui retombent à la 5e place. Ils vont devoir se relancer face aux leaders et voisins de l’Union Bordeaux-Bègles le 21 mars à domicile.