Scène ouverte avec le groupe Route 17 de Saint-Jean-d’Angely.

Route 17 est un groupe Franco- britannique basé à Saint-Jean-d’Angély, composé de :

Alain MIZREH guitare / chant

Steve SUCKLING batterie

Alex BURAK basse

Steve TROTTER guitare / chant

Les 4 membres de la Route 17 participent aux Amis du Blues 17. L’association est dirigée par Steve Trotter (président) et Alain apporte son expérience des affaires au marketing et au sponsoring. Steve Suckling est également impliqué dans le contact avec des artistes – principalement du Royaume-Uni et Alex fournit un support technique essentiel dans la sonorisation et l’enregistrement.

En concert le samedi 21 mars à Aumagne, à 19h30 dans la salle des fêtes.

https://www.facebook.com/steve.trotter.58