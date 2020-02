Hélène FM et l’émission « Chut… on écoute la télé ! » vous offrent des invitations pour deux personnes à l’avant-première du film « Miss » de Ruben Alves, qui aura lieu mercredi 26 février à 19h45 au CGR Les Minimes à La Rochelle. En présence du réalisateur et des comédiens Alexandre Wetter et Stefi Celma. Avec la participation des cinq dernières Miss Poitou-Charentes : Manon Rouger (2015), Magdalène Chollet (2016), Ophélie Forgit (2017), Marion Sokolik (2018) et André Galland (2019). Dégustation de produits régionaux avec votre magasin Hyper U Beaulieu.

Inscrivez-vous au tirage au sort en remplissant le formulaire ci-dessous.