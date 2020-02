Le maire de Rochefort porte plainte contre un candidat aux Municipales. Hervé Blanché, qui se représente, vient de saisir le procureur de La Rochelle à l’encontre d’Alexis Blanc pour faux et usage de faux. Ce dernier aurait fourni un faux justificatif de domicile pour s’inscrire sur les listes électorales. Compte tenu, je cite, « de la gravité des faits », le premier magistrat et avocat de profession a saisi la justice. Alexis Blanc a réagi. Il dément ces accusations et dénonce une manœuvre politique à quelques semaines des Municipales. Il envisage de porter plainte pour diffamation.