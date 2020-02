L’association Honneur et patrie de Charente-Maritime appelle à un rassemblement demain devant la sous-préfecture de Rochefort. Ses militants, descendants d’anciens résistants, ne décolèrent pas contre l’installation en 2017 au pont de la Bergère à Saint-Just-Luzac d’une plaque en l’honneur de Jacques-Jamain, juste à côté de celle érigée en hommage aux résistants fusillés en 1943. Ils demandent le retrait du panneau imposé par la municipalité qui n’a à voir avec les faits historiques de la Seconde Guerre mondiale et dénoncent une atteinte à la mémoire des morts pour la France. Martine Dorronssoro, la présidente :

Et le rassemblement a lieu à 16h30.