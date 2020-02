Le déploiement du Service national universel en Charente-Martime. Expérimenté l’an dernier dans 13 départements, le SNU, voulu par le président Emmanuel Macron, se généralise en France. Il s’agit d’un engagement citoyen sur 3 à 12 mois pour effectuer une mission d’intérêt général axé sur l’environnement, le sport, la culture et la cohésion, avec la levée des couleurs tous les matins. Deux sites ont été identifiés dans notre département pour accueillir dès le mois de juin 300 jeunes volontaires de 15 à 16 ans, après la classe de 3e. Le premier, au centre de vacances des Mathes, et le second au lycée Blaise-Pascal de Saint-Jean-d’Angély où a été lancé le dispositif hier. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 3 avril sur snu.gouv.fr