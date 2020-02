Il a chuté de 12,5% l’an dernier. Plus de 1600 dossiers ont été déposés. Dans la majorité des cas, un effacement total de la dette est effectué.

Présidée par le préfet de la Charente-Maritime Nicolas Basselier, la commission de surendettement s’est réunie mi-février en séance plénière pour faire le point sur les dossiers traités en 2019, sous le contrôle de Simone Kamicky, directrice départementale de la Banque de France. Cette commission examine les situations des personnes qui n’ont plus les moyens de faire face à leurs engagements, soit pour payer leurs crédits immobiliers ou à la consommation, soit pour régler leurs dépenses de la vie courante comme leurs loyers ou les impôts. Depuis la mise en œuvre de la loi Largarde en 2011 et la loi Bancaire en 2013, la baisse du nombre de dossiers de surendettement est continue en Charente-Maritime. L’an dernier, 1617 dossiers ont été déposés, soit un recul de 12,5% par rapport à 2018. Pour 76% des dossiers étudiés, une solution pérenne a été trouvée : soit l’effacement partiel ou le maintien de la dette dans 37% des cas, ou l’effacement de la totalité des dettes dans 40% des cas. L’endettement combine majoritairement des crédits à la consommation et des dettes de charges courantes. Dans notre département, les surendettés sont majoritairement des femmes à 52% et des personnes seules à 56%.