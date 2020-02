Le Stade rochelais reçoit Toulon ce samedi pour le compte de la 16e journée. Enfin une rencontre à domicile pour les Jaunes et noir qui n’ont plus joué sur leur terrain depuis presque un mois. C’est un gros match qui les attend. 4e, les Toulonnais sont classés deux points au-dessus, juste devant les Rochelais désormais 5e après avoir perdu deux places la semaine dernière suite à leur défaite à Paris. Mais les Rochelais restent invaincus à domicile en Top 14. Ils vont tout donner pour remporter la victoire et repasser devant Toulon. Coup d’envoi de la rencontre à 15h30 au stade Marcel-Deflandre.