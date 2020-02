Scène ouverte avec Jean-Pierre Bordier de Jonzac.

Il a la passion du ping-pong depuis toujours et souhaite la partager avec le plus de monde possible, à travers un spectacle étonnant. Celui de Jacques Secrétin, ancien champion du monde, et Thomas Bouvais, actuel n°2 mondial Handi Sports est un excellent ambassadeur de cette discipline. Il doit pouvoir fédérer le grand public autour de cette discipline et lui montrer, sous une forme ludique et humoristique, tout ce qu’on peut obtenir du tennis de table. Le challenge est de remplir la salle AGORA du Centre des Congrès de Jonzac qui peut accueillir 500 personnes. A ce jour, la moitié des places est déjà réservée. Ce spectacle est un évènement original, jamais présenté en Charente-Maritime jusqu’ici. C’est un spectacle tout public, humoristique, où prouesses techniques, musique, gags, fous rires, balles lumineuses passant d’une table réelle scintillante à une petite table de 20cm, participation du public etc. se succèdent à travers un scénario original: “Le carnet de voyage d’un touriste venant défier une légende à travers la petite balle de ping-pong.”

Le show comprend 3 parties : démonstration de ping-pong par les jeunes du club ainsi que des élèves de la section Sport Partagé du collège de Jonzac et des joueurs “handi” invités, un entracte avec buvette et vente de tickets de tombola puis le spectacle des deux champions avec jeux de lumières et musique appropriés. Enfin clôture de la soirée par le tirage de la tombola et bien sûr séance de photos et dédicaces.

Prix des places: 16 ans et +: 10€, 5 à 15 ans: 5€, – de 5 ans: gratuit.

Le spectacle aura lieu le vendredi 28 février à 20h30 au centre des congrès de Jonzac (17).

https://www.facebook.com/clubpongistejonzac