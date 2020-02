L’intersyndicale CGT, FO, Solidaires et la FSU demandent le retrait du projet, alors qu’il doit être présenté devant l’Assemblée nationale. Une 11e journée de manifestations est prévue ce jeudi, avec quatre rassemblements en Charente-Maritime : ce matin à 9h devant le siège de la Coop atlantique à Saintes, à 10h30 sur l’esplanade Jean-Louis Frot à Rochefort et place de la Motte rouge à La Rochelle. Et ce soir à 18h devant la gare de Jonzac.