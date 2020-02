Le marché à l’export du beurre AOP Charentes-Poitou en Asie contrarié par le coronavirus. Alors que le produit connaît un véritable succès à l’étranger, et notamment en Chine, avec une progression des ventes de +10% en 2019, la marque locale semble pâtir de l’épidémie. Non pas en ce qui concerne l’importation des produits français sur le sol chinois, mais plutôt sa promotion. Car il était question de faire venir prochainement dans notre région les futurs ambassadeurs de la marque en Chine. Hélas, le voyage doit être reporté. On écoute les explications de Joseph Giraud, le directeur du Syndicat des laiteries de Charentes et du Poitou, basé à Surgères :

Clarisse Perrin, responsable de la communication, nous en dit plus sur le programme prévu :

Il faut savoir qu’un budget de 900 000 euros est consacré au marché à l’export du Beurre AOP Charentes-Poitou dans les pays asiatiques. Le Beurre AOP Charentes-Poitou qui sera présent au Salon de l’agriculture qui s’ouvre samedi à Paris.