Fouras accueille demain le premier forum des emplois saisonniers d’été. Le coup d’envoi d’une longue série de rendez-vous programmés ces prochaines semaines dans le département. Des centaines d’offres d’emplois seront proposées.

La saison touristique estivale en Charente-Maritime génère près de 20 000 emplois saisonniers chaque année. Afin de faciliter le rapprochement entre les employeurs et les candidats, neuf forums d’emplois saisonniers sont organisés de février à mai sur l’ensemble du territoire. Le Département, via sa Maison départementale de l’emploi saisonnier, organise ceux de Fouras-les-Bains et La Rochelle. Celui de Fouras est donc le premier de la saison et a lieu ce jeudi de 14h à 17h à la salle omnisports Roger-Rondaux. L’an dernier, plus de 40 entreprises ont proposé plus de 300 offres dans les secteurs d’activité de l’hôtellerie, de la restauration, du commerce et de l’animation. Les employeurs présents à ce forum proviennent essentiellement des secteurs de Fouras, l’île d’Aix et Rochefort. L’occasion pour les demandeurs d’emploi à la recherche d’un job d’été sur deux ou quatre mois de rencontrer directement les recruteurs sur place.

Le Département de la Charente-Maritime proposera un autre forum donc, à La Rochelle le 12 mars. Il est partenaire des autres rendez-vous proposés dans ce cadre, en lien avec Pôle emploi et les missions locales.