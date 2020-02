A Rochefort, la police a mis la main sur les auteurs d’une série de cambriolages. Il s’agit de cinq adolescents âgés de 14 à 16 ans. Ils sont à l’origine d’une quinzaine de vols et de dégradations commis depuis le mois de mai dans des écoles, des gymnases, des crèches et des locaux associatifs de la ville. A l’école Herriot par exemple, qui a été vandalisée début janvier, de la peinture avait été répandue dans toutes les salles de classe. Les jeunes malfaiteurs ont été confondus par leur ADN retrouvée sur place. Ils ont reconnu les faits. Les deux principaux auteurs doivent être présentés ce matin devant un juge pour enfants, après 48 heures de garde à vue. Les trois autres ont été mis en examen et seront prochainement convoqués devant la justice.