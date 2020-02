Vers 9h, un homme cagoulé et armé a fait irruption dans l’agence de la Banque populaire du Bois-Plage-en-Ré. Il a menacé le personnel et s’est fait remettre plusieurs dizaines de milliers d’euros. Le malfaiteur s’est ensuite enfui à bord d’une voiture volée. Après avoir été alertés, une cinquantaine de gendarmes se sont lancés à sa poursuite, assistés par un hélicoptère et une équipe cynophile. Des contrôles ont été effectués au niveau du pont qui mène au continent. Le braqueur est toujours en cavale.