Après Frédérique Tuffnell qui a annoncé au début du mois son départ du parti de la majorité présidentielle, ce sera bientôt au tour du suppléant de la députée de Rochefort-Aunis, qui reproche notamment au gouvernement la manière dont a été gérée la réforme des retraites. Celui qui est aussi référent départemental de LaREM cessera même toute activité au sein d’un parti politique, quel qu’il soit. On l’écoute :

Younès Biar qui est candidat aux Municipales à Surgères, à la tête d'une liste d'union et d'ouverture, et surtout sans étiquette politique :

