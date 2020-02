100 ans après l’arrêt de son activité, sa toiture lui est ôtée. C’est la première étape de sa restauration, avant sa remise en fonctionnement.

En effet, cette opération peu ordinaire intervient 100 ans précisément après l’arrêt de l’activité du moulin de La Brée-les-Bains, en 1920. C’est l’entreprise Croix, spécialisée dans la restauration de ce type d’édifice depuis 1850, qui a été missionnée par la Communauté de communes pour réaliser cette délicate et spectaculaire manœuvre. Il s’agit là de la première étape de la restauration du moulin, qui lui permettra à terme de retrouver l’usage de ses ailes pour moudre à nouveau le blé et le transformer en farine. Et ce dès l’an prochain, comme le souhaitent ardemment les élus de la CdC. C’est à l’aide d’une grue de 50 tonnes que les charpentiers dits amoulageurs, spécialistes des moulins, peuvent accomplir cet exploit, à savoir retirer entièrement et d’un seul bloc le toit du moulin, qui représente plusieurs tonnes de charpente en lévitation. Ensuite, et ultérieurement, viendra l’étape du démontage intégral du mécanisme et de sa rénovation, avant sa réinstallation pour une remise en fonctionnement.

Pour rappel, chacun peut apporter sa pierre à l’édifice, en faisant un don à la Fondation du patrimoine, afin de contribuer à la restauration du site. Soit par internet, fondation-patrimoine.org, ou par chèque à la Fondation du patrimoine, Moulin de La Brée, accompagné d’un bon de souscription.