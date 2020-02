Une enseigne de grande distribution de l’agglomération de La Rochelle se soucie de la santé et du bien-être de ses clients. A Puilboreau, l’Hyper U Beaulieu vient de généraliser le concept des heures calmes pour recevoir au mieux les personnes atteintes de troubles autistiques. Ainsi, du lundi au jeudi, de 13h30 à 15h30, l’hypermarché baisse l’intensité de son éclairage et l’ambiance sonore du magasin. Mathias Bures, le directeur :

