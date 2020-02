Un animal considéré comme nuisible. La Communauté d’agglomération investit chaque année pour limiter leur prolifération.

La Communauté d’agglomération Royan Atlantique est en charge de la lutte contre les nuisibles sur son territoire, au titre de ses compétences dites facultatives. Son action, dans ce domaine, porte sur la démoustication, la lutte contre les chenilles processionnaires, le frelon asiatique et donc aussi le ragondin. Ce dernier, ainsi que le rat musqué, sont considérés comme des parasites et leur régulation est obligatoire sur l’ensemble du territoire de la Charente-Maritime. L’action engagée a pour but de limiter leur prolifération, car ces espèces se reproduisent très vite et représentent une menace pour l’ensemble du réseau hydraulique, l’agriculture et la sylviculture, mais aussi pour l’homme car le ragondin est vecteur de maladies comme la leptospirose. Une convention a donc été passée avec la Fédération départementale des groupements de défense contre les organismes nuisibles. Et depuis trois ans, elle s’appuie sur l’implication des chasseurs et l’incitation au piégeage volontaire. Ainsi, l’an dernier, 3053 rongeurs aquatiques ont été tués au fusil, et 789 piégés. Soit une augmentation de plus de 57% comparé à 2018. Il faut savoir que le nombre de piégeurs conventionnés augmente. Et que des formations sont proposées aux jeunes chasseurs de moins de 30 ans pour accentuer la lutte contre ces nuisibles. Chaque année, la CARA consacre un budget de 24 000 euros à cette action.