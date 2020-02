A un mois du premier tour, l’association qui est rattachée à Zéro waste France réclame des engagements forts en faveur de la réduction des déchets et de la lutte contre le gaspillage. On écoute la fondatrice Eloïse Sellos :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/02/zero-dechet-st-jean-1.mp3 Pour ce faire, l’association a rédigé une charte d’engagements zéro déchet zéro gaspillage. Eloïse Sellos :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/02/zero-dechet-st-jean-2.mp3 Deux candidats sur quatre ont déjà répondu à l’association. Il s’agit de Françoise Mesnard et Hénoch Chauvreau.