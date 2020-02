Scène ouverte avec le musicien Simon Bouin de Poitiers.

Multi-instrumentiste, chanteur et arrangeur, Simon Bouin a commencé la musique dès son plus jeune âge et a même débuté l’apprentissage de l’harmonie à 15ans. Curieux de tout, il a constamment mêlé un apprentissage institutionnel et autodidacte : d’une part à l’université de musicologie, au conservatoire, au Centre de Formation des Musiciens Intervenants à Poitiers et en suivant de nombreux stages (Klezmer, musiques traditionnelles, chant, human beat box, improvisation modale, musiques Ottomanes…) ; d’autre part par un travail personnel acharné et de nombreuses collaborations au seins de groupes de rock, chanson, swing-musette, klezmer, blue grass, musiques traditionnelles… Il se produit aujourd’hui en tant que chef de chœur, musicien et chanteur, autant en groupe qu’en solo. De nouveaux projets sont toujours en fermentation, qu’ils soient éphémères ou plus durables, n’hésitez pas à vous tenir informé(es)!

En concert le vendredi 13 mars avec le groupe Begoodiz à Poitiers (86).

http://www.simonbouin.fr/