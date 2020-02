Un centre d’hébergement est actuellement en cours de création. Il pourra accueillir 75 travailleurs, soit la moitié des effectifs attendus en moyenne au plus fort de la saison estivale.

Ils sont en moyenne 150 à venir travailler chaque été sur l’île d’Aix, au plus fort de la saison. Et tous les ans, revient inlassablement la question du logement des saisonniers. Un casse-tête récurrent qui touche plusieurs secteurs de Charente-Maritime, comme les côtes royannaises et oléronaises. Et l’île d’Aix n’échappe pas à cette problématique. Car, si 50% des travailleurs saisonniers arrivent à se faire héberger par la famille, les autres doivent recourir au système D. Et la tâche n’est pas simple en raison des contraintes liées aux horaires des bacs assurant la liaison avec le continent. D’où le projet de création d’un centre d’hébergement pour les travailleurs saisonniers directement sur l’île d’Aix. Un projet qui s’inscrit dans le cadre global de requalification de l’ancien centre d’hébergement Armand-Fallières. Les travaux envisagés correspondent au réagencement, à la rénovation et à l’embellissement du site. La capacité totale visée après travaux sera de 75 lits, répartis dans 34 chambres. De quoi répondre aux besoins de logement des saisonniers, en attente de conditions d’accueil décentes. Les travaux seront réalisés dans le respect de l’environnement et des normes HQE.

A noter que le projet a reçu une aide de la région de 187 500 euros.