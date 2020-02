Dans le cadre de son projet santé-social de territoire, la Communauté de communes a décidé de mettre en place deux nouvelles actions pour aider les enfants et les adolescents qui en ont besoin.

Oui, ces deux nouvelles actions ont été présentées ce mercredi à la Maison des initiatives et des services de Marennes-Hiers-Brouage. Il est donc question tout d’abord de l’ouverture d’un Point d’accueil écoute jeunes ou PAEJ. Une structure dédiée aux 12-25 ans qui souhaitent bénéficier d’un appui, un conseil ou une orientation dès lors qu’ils rencontrent une difficulté particulière liée à un mal-être, une souffrance, un échec scolaire ou relationnel, ou encore un conflit. Une permanence sera assurée tous les jeudis et un mercredi après-midi sur trois à partir du mois de mars à la Maison des initiatives et des services. C’est gratuit, confidentiel et sans rendez-vous. Les jeunes peuvent s’y rendre seuls ou en groupe, avec ou sans leurs parents.

L’autre nouveauté, c’est l’extension du dispositif « Promeneurs du net ». Il s’agit en fait d’animateurs ou d’éducateurs professionnels, exerçant dans des centre sociaux ou foyers jeunes, qui proposent une écoute ou un conseil aux jeunes, en tissant des liens avec eux sur les réseaux sociaux. Leur but n’est pas la surveillance, mais bien l’accompagnement des adolescents pour trouver une réponse adaptée à leurs besoins ou leurs difficultés, voire à détecter des situations préoccupantes. Ils poursuivent ainsi en ligne leur travail réalisé au quotidien sur le terrain.