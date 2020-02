Réunis hier soir à Surgères, les élus du conseil communautaire ont approuvé à 42 voix pour et une contre le Plan local d’urbanisme intercommunal et de l’habitat. Un nouveau document d’urbanisme et d’aménagement du territoire qui entre en vigueur aujourd’hui et qui devient la règle pour les 32 000 habitants et les 24 communes du territoire, avec un certain nombre de préconisations. Jean Gorioux, le président :

Avec ce PLUI-H, les règles d’urbanisme changent. Raymond Desille, vice-président en charge de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire :

Rien ne change en revanche en ce qui concerne les démarches administratives pour obtenir un permis de construire par exemple. Anabelle Gaudin, responsable du Pôle planification, mobilité et habitat :

Le PLUI-H sera disponible d’ici quelques jours sur le site aunis-sud.fr et dans les mairies du territoire.