Il y a quatre ans jour pour jour un accident de car scolaire coûtait la vie à six adolescents à Rochefort. C’était le 11 février 2016, vers 7h15. Six jeunes décédaient dans le car qui les conduisaient à Surgères. Le véhicule dans lequel ils se trouvaient était cisaillé en deux par la ridelle ouverte d’un camion-benne de 13 tonnes. Quatre ans plus tard, l’instruction judiciaire est toujours en cours pour déterminer les responsabilités de ce dramatique accident. Elle a déjà donné lieu à la mise en examen et au placement sous contrôle judiciaire du conducteur du camion-benne. La société Eiffage, propriétaire du véhicule en cause, pourrait également être poursuivie. Les familles des victimes sont toujours dans l’attente d’un procès.