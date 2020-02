L’ensemble du bureau d’accueil a été totalement rénové, grâce au concours de la Région Nouvelle-Aquitaine qui incite les territoires à se moderniser dans ce domaine. Car l’enjeu est important. Le tourisme reste une valeur sure du développement économique local. L’objectif est donc d’assurer un meilleur accueil des visiteurs. Mickaël Vallet, le maire de Marennes-Hiers-Brouage et président de la Communauté de communes du Bassin de Marennes :

Des besoins d’autant plus justifiés aujourd’hui, avec le classement en 2017 de la citadelle de Brouage parmi les « Plus beaux villages de France ». Un classement qui a fait progresser le nombre de visiteurs et nécessité l’embauche d’une personne supplémentaire à l’office de tourisme :

Tout a donc été rénové à l’office de tourisme de Brouage, du sol au plafond, avec une touche de modernité bleu canard sur les murs. Coût de l’opération : 20 000 euros.