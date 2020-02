Il s’agit du Plan local d’urbanisme intercommunal et de l’habitat qui va fixer les grandes orientations d’aménagement du territoire pour les 15 ans à venir. Un document qui va permettre de savoir où et comment construire demain. Elaboré depuis trois ans, et après plus d’un an de concertation, l’heure est donc à la validation du plan qui a reçu un avis favorable de la commission d’enquête publique, mais pas de l’Etat, ni de la Chambre d’agriculture qui ont émis des prescriptions sur lesquelles ont travaillé les élus. On écoute le président de la Communauté de communes Aunis Sud Jean Gorioux :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/02/plui-h.mp3 Voté ce soir, le PLUI-H sera opérationnel dès demain, en cas d’approbation.