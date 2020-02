Les organisateurs de Poitou-Charentes animations ont publié hier la liste des villes-étapes de cette 34e édition qui partira de Montmoreau en Charente le 25 août, direction Royan en Charente-Maritime. 2e étape le 26 entre Royan et Echiré dans les Deux-Sèvres. Puis la 3e le 27 au matin entre Chasseneuil-du-Poitou et Jaunay-Marigny, au pays du Futuroscope, suivi de la 4e, le contre-la-montre, au même endroit. Et le final le 28 août entre la commune deux-sévrienne de Thénezay et Poitiers dans la Vienne.