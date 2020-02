Ils se sont réunis hier en assemblée générale à La Rochelle. L’occasion pour les 257 adhérents, sur les 315 buralistes actifs dans le département, de faire le point sur leur situation. Une situation de plus en plus difficile pour beaucoup d’entre eux, confrontés à la hausse du prix du tabac et à une évaporation de la clientèle. Jacky Revillé, président de la Chambre syndicale des buralistes de la Charente-Maritime :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/02/buralistes.mp3 Aujourd’hui, les buralistes cherchent à se réinventer, en renforçant leur rôle de commerçants de proximité. D’où un partenariat avec la Direction générale des finances publiques pour le paiement des impôts locaux et nationaux.