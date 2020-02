La nouvelle série de TF1, adaptation française de la série américaine « This is us », avec entre autres Camille Lou et Hugo Becker qui incarnent deux des principaux personnages. La production vient de s’installer au village Zola, dans les locaux de la communauté d’agglomération. Le tournage aura lieu jusqu’à la fin du mois d’avril. Conséquences : des perturbations de la circulation et du stationnement sont à prévoir à partir d’aujourd’hui en centre-ville, rues Peltier et Pierre-Loti.