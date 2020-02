Une réunion de travail a eu lieu aujourd’hui à la Direction des infrastructures d’Echillais, près de Rochefort, pour faire le point sur le tracé qui va sillonner le département le 7 juillet entre Oléron et l’île de Ré, et le 8 au départ de Châtelaillon-Plage. Environ 210km de route à sécuriser, à la fois pour les coureurs, les organisateurs et le public. On écoute André Bacalà, coordinateur général de l’épreuve pour l’Association des départements de France :

Pour la direction des infrastructures de la Charente-Maritime, la venue du Tour de France nécessite un gros travail des équipes en amont. Frédéric Caron, le directeur départemental :

Et cela représente 85% des routes départementales, et 15% des voies communales.