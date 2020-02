Scène ouverte avec le groupe BigHead de La Rochelle.

BigHead est un groupe amateur de reprises rock qualifié très souvent d’énergique et dynamique, qui a pour mots d’ordre « bonne humeur » et « convivialité » !!! Après quelques évolutions (nom, style, musiciens), BigHead nait en mai 2019. Et les concerts commencent d’emblée par « une belle prestation pleine d’énergie » lors de la fête de la Musique, place de la Caille, à La Rochelle, le lendemain la Fête de l’été à Chambon. Puis, le groupe continue en septembre avec six nouvelles chansons à La Maline de Port-des-Barques et à la Marche Gourmande de Chambon, en octobre au Divin et Demi de Fontenay, en novembre aux Spécialistes de Lagord et enfin en décembre au Téléthon de Ste Soulle. Ces beaux moments ont permis de créer des liens, de l’expérience, des connaissances, de la connivence non seulement entre les partenaires du groupe mais aussi avec le public… avec qui les échanges sont nombreux que ce soit en direct ou sur les réseaux.

Les membres (Sébastien Baudry à la basse ; Xavier Brianne à la batterie ; Guillaume Chartier à la guitare ; Emmanuelle Fradet au chant ; Guillaume Ravier à la guitare) sont tous amateurs, avec des expériences différentes…

Prochains concerts : en avril, le 11, avec un concert privé, puis en mai le 16 à l’Auberge des Voyageurs de Ménigoute (79), le 20 chez les Tontons Binouz de La Palice, La Rochelle (17). Le 21 juin, retour place de la Caille à La Rochelle pour la Fête de la Musique, suivi du 27 au Sekhmet de Rochefort. Rentrée sur les chapeaux de roues en septembre le 5 avec un retour au Sekhmet pour un festival, puis en octobre le 9 au Hangar d’Andilly.

https://bigheadgroupe.wixsite.com/start

https://www.facebook.com/BigHeadGroupe/