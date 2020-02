La 20e édition du Salon Immobilier de la Rochelle se déroulera du 7 au 9 février 2020. 6 000 visiteurs sont attendus pour venir à la rencontre des 100 professionnels du secteur et ainsi obtenir conseils et expertise. Agences immobilières, constructeurs, promoteurs, banques et sociétés de prêts, notaires, assurances : l’ensemble des secteurs seront réunis, mettant en lumière la profession 3 jours durant.