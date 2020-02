Rencontre avec Nathalie Liotard de l’association Parallèle de Saint-Jean-d’Angély. Depuis pratiquement un an, cette habitante et trois autres bénévoles dirigent cette nouvelle structure qui œuvre pour l’environnement et lutte contre la surconsommation. Leur mission : sensibiliser la population autour de cette cause, à l’occasion de rendez-vous ponctuels ouverts à tous. Nathalie Liotard :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/02/repair-cafe.mp3 L’association Parallèle organise demain son 2e Repair café, au bar Ze fun, place du champ de foire, de 14h30 à 18h. Une zone de gratuité sur le thème de la cuisine et du linge de maison sera proposée simultanément à l’extérieur de l’établissement.