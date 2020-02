Des cas de leucémies infantiles à Saint-Rogatien et Périgny font réagir Frédérique Tuffnell. La députée de Rochefort-Aunis interpelle la ministre de la Santé Agnès Buzyn sur le nombre élevés d’enfants malades sur ces deux communes situées près de La Rochelle. Cinq cas ont été recensés entre 2014 et 2019, dont un mortel. Une jeune fille de 15 ans est décédée en décembre dernier. S’il est difficile d’établir un lien de cause à effet, il s’avère que ces enfants vivaient à moins de 1500 mètres d’une usine d’enrobés, d’une unité de compostage, d’une exploitation agricole ou d’une ligne à haute tension. Pour des raisons de santé publique, Frédérique Tuffnell demande que soit appliqué le principe de précaution :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/02/tuffnell-leucemie.mp3