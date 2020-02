9e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, et son examen en parallèle à l’Assemblée nationale. Près de 22 000 amendements ont été déposés, dont 19000 par la France insoumise pour faire obstruction aux débats. Dans la rue, la colère continue de se faire entendre. En Charente-Maritime, les organisations syndicales CGT, FO, FSU, UNL et Sud-Solidaires appellent à la grève et à des manifestations, mais aussi à interpeller les parlementaires. Trois rassemblements sont prévus aujourd’hui : à 10h30 devant le palais de justice de Saintes et place Frot à Rochefort, puis à 14h devant la gare de La Rochelle.

Conséquence de la grève aujourd’hui, des perturbations sont à prévoir dans les transports, notamment sur le réseau de bus Yélo de La Rochelle. Mais aussi dans les écoles, les services de l’éducation, de l’enfance et de la jeunesse comme dans l’agglomération de Saintes.