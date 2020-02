L’association d’insertion basée à Tonnay-Charente vient de signer une convention sur deux ans avec le fonds de soutien Sillon solidaire pour organiser des ateliers auprès de ses salariés, afin de cuisiner les invendus de fruits et légumes collectés chaque semaine sur les marchés de Rochefort. Des denrées encore consommables, qui pourtant finissent à la poubelle. L’idée étant aussi de promouvoir une alimentation équilibrée auprès du personnel volontaire. Marie Barbou de Vivractif :

Vivractif, qui emploie 115 salariés, a reçu une aide de 20 000 euros pour assurer la collecte et le tri des fruits et légumes, plus 6000 euros de la Région Nouvelle-Aquitaine pour l'achat de matériel.