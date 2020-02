Pour la Saint-Valentin, Hélène FM et le Centre de thalassothérapie de Châtelaillon-Plage vous offrent une demi-journée de soins pour deux. Au programme : un bain hydro-massant et une séance d’hydrojet, avec un accès libre à l’espace bien-être. Un véritable moment de détente et de plaisir à vivre à deux en amoureux au Centre de thalassothérapie de Châtelaillon-Plage.

Tentez de gagner votre demi-journée de soins pour deux, en remplissant le formulaire ci-dessous, sans oublier le mot de passe de la semaine que vous retrouvez tous les jours sur Hélène FM. Bonne chance !